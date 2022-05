THY EuroLeague'de İspanya ve İtalya üstünlüğü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Final Four organizasyonuyla 2021-2022 sezonu şampiyonunun belli olacağı THY EuroLeague'de kupayı en fazla İspanya ve İtalya ekipleri kazandı.



İlk kez 1958 yılında oynanmaya başlayan Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda şu ana kadar 13 ülkeden 22 takım şampiyonluk yaşadı.



Avrupa Ligi'nde temsilcileri 13'er kez mutlu sona ulaşan İspanya ve İtalya, kupayı en çok kazanan ülkeler sıralamasında zirveyi paylaştı.



İspanya'dan Real Madrid, elde ettiği 10 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor. Ayrıca bu ülkeden Barcelona 2, Joventut Badalona da bir kez şampiyonluk yaşadı.



İtalyanların son kupası 2001'de



Uzun yıllar bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İtalyan ekipleri, kupayı en son 2001'de kazandı.



Ligde son olarak 2001'de Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya, 21 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı.



İtalya'dan Varese 5, AX Armani Exchange Milan 3, Bologna ve Cantu ikişer, Virtus Roma da bir kez kupayı müzelerine götürdü.



Kupa 9 kez Yunanistan'a gitti



Yunanistan takımları, THY EuroLeague'de 9 kez şampiyon olma başarısı gösterdi.



Bu ülkeden Panathinaikos 6, Olympiakos da 3 kez kupayı kazandı.



Türkiye'den Fenerbahçe ve Anadolu Efes



Türk temsilcileri, THY EuroLeague'de iki kez şampiyonluk ipini göğüsledi.



Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda İstanbul'da düzenlenen Final Four organizasyonunda şampiyon olarak Avrupa Ligi'nde Türkiye'ye ilk kez kupa sevinci yaşattı.



Anadolu Efes ise geçen sezon Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Dörtlü Final'de Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi oldu.



Diğer şampiyonlar



Rusya'dan CSKA Moskova 8, İsrail'den Maccabi Tel Aviv 6 kez kupayı kazandı.



Hırvatistan'dan Split 3, Cibona ise 2 kez ligi şampiyon tamamladı. Letonya'dan ASK Riga da 3 defa kupanın sahibi oldu.



Ayrıca Gürcistan'dan Dinamo Tiflis, Bosna Hersek'ten Bosna, Sırbistan'dan Partizan, Fransa'dan Limoges ve Litvanya'dan Zalgiris birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de SSCB döneminde şampiyonluk elde etti. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 8 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.





