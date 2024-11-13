THY EuroLeague'de 10. haftanın programı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam edecek.Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY EuroLeague'in 10. haftasında 14 Kasım Perşembe ve 15 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.Ligde 5 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Wizink Center'daki müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.Son 4 maçını kazanan 7 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise 15 Kasım Cuma günü TSİ 21.00'de Zalgirio Arena'da Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:21.00 Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)22.00 ASVEL (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)22.30 Bayern Münih (Almanya)-ALBA Berlin (Almanya)22.30 Baskonia (İspanya)-Monaco (Fransa)22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes21.00 Zalgiris (Litvanya)-Fenerbahçe Beko22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)22.30 Partizan (Sırbistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)