THY'den A Milli Erkek Basketbol Takımı için özel film

Türk Hava Yolları (THY), FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası ve 2023 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı için özel bir film hazırladı.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, film onlarca farklı uçuşta yer alan yüzlerce yolcuya imzalatılan basketbol toplarının milli sporcularla buluşmasının hikayesini anlatıyor.



Filmde, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki antrenmanları için A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman koçluğunda sahaya çıkan milliler, sahadaki dev ekranda bir sürprizle karşılaşıyor. Milli basketbolcular, THY pilotu tarafından yapılan duygusal anons eşliğinde onlar için özel imzalanan topların hikayesini izliyor. Sürprizin sonunda ise THY uçuş ekibi sahaya girerek milli basketbolculara antrenman yapacakları imzalı topları takdim ediyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak uzun yıllardır milli takımların yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Değerli yolcularımızın imzalarını, A Milli Basketbol Takımımızın oyuncularıyla buluşturduğumuz kıymetli anlardan oluşan bu filmimizi tüm izleyenlerin beğenisine sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru A Milli Erkek Basketbol Takımımıza sonsuz desteğimizi iletiyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.





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