Thorn: "MJ olmasa, Barkley yerine Perkins'i seçerdim"

Eski Chicago Bulls genel menajeri Rod Thorn, Michael Jordan 1984'te draftta müsait olmasaydı, Bulls'un Charles Barkley yerine Sam Perkins'i draft etmiş olacağını söyledi.



Thorn, Bulls 1984'teki draftta Jordan'ı üçüncü sırada seçtiğinde dümendeki adamdı.



Jordan dışında, draftta Hakeem Olajuown, Charles Barkley ve John Stockton dahil olmak üzere diğer Hall of Fame isimler de vardı.



Thorn'e göre Bulls, Michael Jordan uygun olmasaydı, Phoenix Suns'ın beşinci sırada seçtiği Charles Barkley'yi değil, Sam Perkins'i seçebilirdi:



"Sam Perkins'i alabilirdim, çünkü Barkley'in yeterince uzun olmadığını düşünmüştüm. 'Adam çok küçük. NBA'de NCAA'de yaptıklarını yapmasının hiçbir yolu yok.' demiştim."



Jordan'ın North Carolina'da takım arkadaşı olan Perkins, Dallas Mavericks tarafından, Jordan'dan bir sonraki sırada, dördüncü sırada seçilmişti.



Thorn, Barkley'nin Perkins'in aksine, çok daha iyi bir draft seçimi olacağını itiraf etti:



"Her ne kadar Perkins çok iyi bir oyuncu ve uzun bir kariyere sahip olsa da, Barkley kesinlikle tüm zamanların en iyilerinden biriydi. Bu nedenle, şükürler olsun ki olduğu gibi oldu."



