Dallas Mavericks'in yıldız ismi Klay Thompson, takımın son dönemde yaşadığı zorluklara rağmen umutlu konuştu.



San Antonio Spurs karşısında alınan 133-129'luk galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Thompson, Mavericks'in eski başarılı günlerine dönmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.



"Bizim hâlâ büyük hedeflerimiz var. Playofflarda önemli bir koşu yapmak istiyoruz." diyen Thompson, "Sakatlıklar gerçekten kötü oldu, ama bu takımı seviyorum. Harika bir uzun rotasyonumuz var ve onları gerçekten özlüyoruz. Onların yokluğu sahada net şekilde hissediliyor. Ancak her maçta elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Sonunda kontrol edebileceğimiz tek şey, sahaya koyduğumuz tutku ve çaba." ifadelerini kullandı.



Mavericks, beş maçlık mağlubiyet serisini Spurs karşısında sona erdirerek Batı Konferansı'nda 33 galibiyet ve 33 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.



