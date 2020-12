Thomas Tuchel'den İrfan Can Kahveci ve Başakşehir açıklaması

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Medipol Başakşehir ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



"BAŞAKŞEHİR MAÇI ZOR GEÇER"



Medipol Başakşehir'i yenerek gruptan lider çıkmak istediklerini vurgulayan Alman teknik adam "Başakşehir maçına ciddi şekilde hazırlandık. Leipzig ve Manchester United'dan sonra üçüncü finalimizi yapacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Başakşehir'e karşı da durum değişmeyecek. Rakibe ve bu oyuna saygı göstermeliyiz. Kendimizi %100 hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir maç yok. Başakşehir, Türkiye şampiyonu ve karşılaşma zor geçecektir. Başakşehir maçını ne kadar ciddiye almamız gerektiğini tüm takıma anlattım. Lider bitirirsek bir sonraki tura deplasmanda başlarız ve evimizde bitiririz." dedi.



"İRFAN CAN CEZALANDIRIR!"



İrfan Can Kahveci'nin Leipzig hat-trick yapmasının hatırlatılması üzerine Tuchel "İrfan Can Kahveci'nin Leipzig'e yaptıklarını izledim. Kararlı ve harika şutlar attı. Bize de tehlike yaratacaktır, ona dikkat etmeliyiz. Manchester United'a nasıl oynadıysak, Başakşehir'e de aynı şekilde oynamalıyız. Enerjimiz %1 bile düşerse, bizi cezalandırırlar." ifadelerini kullandı.