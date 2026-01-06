Thomas Reis'ten Musaba ve Tedesco yanıtı!

Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.Maçtan hemen önce Samsunspor Teknik Direktörü Thoma Reis konuştu."Elbette burada olduğumuz için çok mutluyuz. Burada olmayı geçen sene gösterdiğimiz performanstan sonra hak etmiştik. Kupaya ulaşmak için en kısa format, yol diyebiliriz. Galatasaray, dün finale çıktı. Biz de bugün Fenerbahçe'ye karşı, Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Oynadığımız oyundan zevk almaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.""Özellikle bizim için 3 farklı kulvarda performans göstermek kolay değil. Dar bir kadromuz var ve sakat oyuncumuz var. Bir oyuncu da bizden ayrıldı (Anthony Musaba) ve Fenerbahçe'ye gitti. Bugün 11 oyuncumuz ve kulübede oyuncularımız var.""Büyük takımlara karşı iyi performans gösterdik. Bugün de aynısını yapmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Umarım iyi performans gösterir ve istediğimiz sonucu alırız."Thomas Reis, maç öncesi pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında kanatta kimin oynayacağına yönelik sorunun ardından,demişti.Maç öncesi flaş röportajda bu açıklaması hatırlatılan Alman teknik adamyanıtını verdi.