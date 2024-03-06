NBA'in eski yıldızı Isaiah Thomas'ın, Utah Jazz'in G League takımıyla sözleşme imzaladığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Thomas'ın G League'deki Salt Lake City Stars ekibiyle anlaşma yapmayı kabul ettiğini duyurdu:



"Kaynakların The Athletic'e söylediğine göre, NBA'e uzun vadeli bir geri dönüş kovalayan 11 yıllık veteran oyuncu Isaiah Thomas, Utah Jazz'in G League ekibi Salt Lake City Stars'a katılacak. Kendisi piyasada bir başka guard opsiyonu olabilir."



Thomas, 2017'de kariyerini raydan çıkaran kalça sakatlığı nedeniyle 2019-20 sezonunun ardından NBA'de sözleşme bulmakta zorlanmıştı.



35 yaşındaki oyuncu, istatistiksel olarak en iyi dönemini 2015-16 ve 2016-17 sezonları arasında Boston Celtics'te geçirmiş ve takımla 24,7 sayı, 2,7 ribaund ve 6,0 asist ortalamaları yakalamıştı.



Thomas en son Mart 2022'de Charlotte Hornets ile anlaşmış ve aynı ayın sonlarında takımla ikinci bir 10 günlük sözleşme daha kazandıktan sonra, sezon sonuna kadar ekiple oynamaya devam etmişti.



Ancak Thomas, 2022-23 sezonunun tamamını hiçbir NBA takımıyla anlaşamadan geçirmişti.





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