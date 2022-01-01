Thibs, "koltuğu sallantıda" iddialarını umursamıyor!

New York Knicks koçu Tom Thibodeau, koltuğunun sallantıda olduğuna dair söylentilerden endişe duymadığını söyledi.



Knicks'in NYC'deki taraftarları heyecanlandıran 2020-21 sezonu sonrasında, bu sezonki hayal kırıklığı yaratan performansı sonrasında, eleştiri okları Thibodeau'ya yönlendirilmişti.



SNY.tv'den Ian Begley geçtiğimiz hafta, başkan yardımcısı William Wesley'nin, takım sahibi James Dolan ile yaptığı görüşmelerde Thibodeau'yu eleştirdiğini bildirmişti.



Son iddialara göre Thibodeau'nun başantrenör olarak geleceği belirsiz olsa da, Knicks koçu yerinin sağlam olduğundan emin olduğunu açıkladı:



"Wes ile sürekli konuşuruz. Bu tarz söylentilere yanıt vermem. Buradaki olayı biliyorum. Daha önce de yaşamıştım, bu yüzden hiçbir endişem yok. Leon'la ve Wes'le her gün iletişim halindeyiz. Yani durumda bir değişiklik yok."



Thibodeau, beş yıllık sözleşmenin ikinci yılında bulunuyor.



