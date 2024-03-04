New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson, dün gece Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan maçta sol dizindeki ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.



Knicks başantrenörü Tom Thibodeau, maç sonrası yaptığı açıklamada, Brunson'ın dizinde çürük olduğunu ve çekilen röntgenlerin sonucunun negatif çıktığını söyledi.



All-Star oyuncu, maçın 30. saniyesinde Isaac Okoro'nun üzerinden orta mesafeli bir şut atmak için perdenin etrafından dolaştıktan sonra sol bacağının üzerine kötü bir şekilde düşerek, akabinde bacağına uzandı ve takım arkadaşları tarafından yerden kaldırıldı.



27 yaşındaki oyuncu, 27.7 sayı ve 6.7 asist ortalamaları ile kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.





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