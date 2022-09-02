TFF'ye saldırı nedeniyle saygı duruşu

Ümraniyespor - Trabzonspor karşılaşması öncesi, TFF'ye yapılan silahlı saldırı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'ye saldırı nedeniyle saygı duruşu
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02 Eylül 2022 21:09
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, mücadele öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırı nedeniyle mücadele öncesi iki takım futbolcuları ve hakemler saygı duruşu gerçekleştirdi.

Mücadele saygı duruşunun ardından bir dakika geç başladı.

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