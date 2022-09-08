TFF'nin son yabancı kuralı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yabancı sınırıyla ilgili TFF'ye başvuruda bulundu. Ancak beklediği yanıtı alamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'nin son yabancı kuralı!
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08 Eylül 2022 00:25
Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kala, üç büyük takımdan flaş bir talep geldiği ortaya çıktı. Sporx gerçeklere ulaştı

"YABANCI SINIRI KALDIRILSIN"

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 8+3 kuralının kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Üç büyükler yabancı sayısının kaldırılmasını isterken, Trabzonspor'un bu fikre sıcak bakmadığı belirtildi.

TFF KURALI DEĞİŞTİRMEYECEK!

Sporx'in edindiği bilgiye göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sayısını değiştirmeyecek ve mevcut kural aynı şekilde devam edecek.

YUSUF DEMİR İÇİN TFF'YE SORULDU

Öte yandan Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray'ın Rapid Wien'den transferi Yusuf Demir'i Türk statüsünde oynatıp oynatmayacağıyla ilgili TFF'ye başvuru yaptı.

TFF, Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynama ihtimalinin olmadığını Galatasaray'a bildirdi.

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