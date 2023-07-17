TFF, kurulları belirledi

Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu belli oldu.



"Türkiye Futbol Federasyonu 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile;



Tahkim Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 61. maddesi ve Tahkim Kurulu Talimatı'nın 3. maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;



ASIL ÜYELER



MUSTAFA ARTUÇ (Başkan)



ALAADDİN VAROL



MUSTAFA DEMİREL



BAYRAM ŞEN



ESRA ALAN



MEHMET EROL



PROF. DR. İLHAN ÜZÜLMEZ



YEDEK ÜYELER



BÜLENT SAVTOK



YAVUZ AKSOY



BÜLENT ERNAS



ALPER TUNGA ÇEVİK



FEYZİ EROĞLU



İBRAHİM ŞAHİNKAYA



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;



ASIL ÜYELER



FATİH MADEN (Başkan)



ERKAN KIRAÇ



HALİL İBRAHİM AYÇİÇEK



SİNAN SEZER



GÜLŞAH BOSTANCI BOZBAYINDIR



DOÇ. DR. SELMAN DURSUN



YUSUF ZİYA TAŞKAN



YEDEK ÜYELER



NECDET BUDAK



MEHMET SAYDAM



PROF DR. BEKİR MAHMUT KAŞIKÇI



KEMAL MURTEZAOĞLU



Av. FETİH AHMET ALPARSLAN



DOÇ. DR. MEHTAP YÜCEL BODUR



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 55. Maddesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;



ASIL ÜYELER



OSMAN HAKAN ÖNCEL (Başkan)



MUSTAFA ÇATTIK



DOÇ. DR. EMRAH KULAKLI



DR.ÖMER FARUK EROL



PROF. DR. ALİ PASLI



ESRA HATİPOĞLU



BATTAL YILMAZ



YEDEK ÜYELER



MEHMET KIRMIZI



KENAN KENAN



MENDERES DERELİ



BİRSEN ELMAS



SERDAR YİĞİT



MEHTAP SÜMER DİNÇ



Etik Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 60. Maddesi ile Etik Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;



ASIL ÜYELER



CELAL CANDAN (Başkan)



MAHMUT FATİH ÇELİKBİLEK



ÇAĞRI SİLAHTAROĞLU



NURAY EKŞİ



DOÇ. DR. SERKAN AĞAR



YEDEK ÜYELER



ENİS YETER



ALİ KEMAL ATÇEKEN



EMİR SERHAD SEYMEN



MİNE ARISOY



Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;



ASIL ÜYELER



AV. SERDAR ÖLMEZ (Başkan)



MEHMET TAMÖZ



MUAZ ERGEZEN



AV. BÜNYAMİN TÜRKMENOĞLU



ALİ TÜRKER



NEVRA DİDEM YAŞAR



ORHAN AYTEKİN



YEDEK ÜYELER



FATİH KABASAKAL



AV SERKAN SOKULUOĞLU



HALİS ÇITIR



DOÇ. DR. HAKAN YAVUZ



DOÇ. DR. ORHAN EROĞLU



MURAT CEYLANİ TUĞRUL



Kulüp Lisans Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 59. Maddesi ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 10. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, başkan yardımcısı asıl ve yedek üyelerin atanmasına;



ASIL ÜYELER



DR. ZEYNEL KOÇ (Başkan)



MUSTAFA ARIKAN (Başkan Yardımcısı)



ABDÜLKADİR GÜZELOĞLU



YALÇIN MADENCİ



SAVAŞ ÇITAK



YASİN EKER



FURKAN UYSAL



YEDEK ÜYELER



YAKUP ŞİMŞEK



AHMET TEMİZYÜREK



AYHAN DURGUN



RAMAZAN ERKUT ALPEREN



ÖMER FARUK BAŞER



MUSTAFA AKGÜLLÜ



MEHMET DOĞAN



TFF bünyesinde oluşturulan Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'na aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;



ÖMER GÜRSOY (Başkan)



BİROL AYDIN



AYHAN YILDIRIM



KERİM VURAL



ALPASLAN ERKOÇ



Dr. ÜMRAN BAŞAR



MUSA ÇİÇEK



DR. NALAN AYVAZOĞLU



HAMZA DOĞAN, karar verilmiştir."



