TFF Futsal Ligi'nde şampiyon İstanbul Şişlispor

TFF Futsal Ligi'nde İstanbul temsilcisi, 6-4 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibini 8-2 yenerek şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Futsal Ligi'nde şampiyon İstanbul Şişlispor
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22 Haziran 2023 20:23
Türkiye Futbol Federasyonu Futsal Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonu İstanbul Şişlispor oldu.

İki maç üzerinden oynanan final serisinde İstanbul Şişlispor ile Bingöl Gençlikspor şampiyonluk mücadelesi verdi.

Eşleşmenin ilk maçını 6-4 kazanan İstanbul Şişlispor, ikinci maçta da rakibini mağlup etmeyi başardı.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamlayan İstanbul Şişlispor, ikinci müsabakayı da 8-2 yenerek sezonu şampiyon tamamladı.

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