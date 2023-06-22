TFF'de seçim tamamlandı! Yeniden Büyükekşi dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.



Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeniden başkanlığa seçildi.



TFF'deki seçimde 191 delege oy kullandı. Mehmet Büyükekşi, bu oyların 169 tanesini aldı. 22 oy ise geçersiz sayıldı.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.



TFF Yönetim Kurulu Asil Listesi;



Mehmet Büyükekşi

İbrahim Burkay

Yusuf Günay

Yalçın Orhan

Alkın Kalkavan

Hamit Altıntop

Müslüm Özmen

Volkan Can

Ali Düşmez

Erman Kalkandelen

Ramazan Üçdan

Agah Ruşen Çetin

Mustafa Eröğüt

Şafak Müderrisgil

Haluk Kalyoncu



TFF Yönetim Kurulu Yedek Listesi;



Talat Papatya

İdil Karademirlidağ Suher

Fuat Guguloğlu

Murat Şahin

Özen Kuzu

Habil Yazıcı

Abdullah Altınkum

Cengiz Erdem

Süleyman Kocasert

Cem Gün

İbrahim Gökhan Kasapoğlu

Şevket Çelik

M. Taha Güvendi

Remzi Ay



Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI



Mehmet Büyükekşi, seçimin ardından, "Genel kurullar, 1 yılın muhasebesidir. Bu 1 yılın muhasebesini tamamlamak için bugün bir araya toplandık. 4 yıl için yeniden seçim gerçekleştirildi. Genel kurulun açıklanmasıyla birlikte 4 tane yönetim kurulunda değişiklik yaptık. Ama yine daha önce yönetimde olan 2 kişiyle birlikte çalışacağız. Onları da yedek yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirdik. Türkiye'nin ikinci yeni yüz yılı, bu dönemde Türk futbolunda hedefimiz daha güzel başarılara imza atabilmek. Bunu yaparken, bu işler tek başına olmuyor. Birlikte başarmak gerekiyor. Bizim de hedefimiz onu yapabilmek. Güven, eşitlik, adalet, şeffaflık konusunu daha önce de gündeme getirmiştim. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Türk futbolunun marka değerini daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde kısır döngüyle bir yere gidemeyiz. Yeni bir beyaz sayfa açmalıyız. Kulüplerin birbiriyle olan arasındaki ilişkileri güçlendirmemiz gerekiyor. Hakemlerimizi daha iyi yetiştirmemiz gerekiyor. En küçük şeyleri büyütmememiz gerekiyor. Amaç futbola katkı vermek olması lazım. Kamuoyounu etkilemek olmaması lazım. Bütün kulüplere aynı mesafede olup hareket edeceğiz. Yapmamız gereken şey birlik ve beraberliği perçinleyebilmek" dedi.



Mehmet Büyükekşi ayrıca, "Türkiye'de en çok sevilen spor dalı futbol. Bu futbol dalında ülkemizi kulüpler ve Milli Takım bazında daha yüksek hedeflere taşımak yeni hedefimiz. Onun için yeni projelerimiz var. Akademi projelerimiz var. Tüm altyapı hocalarını eğitiyoruz. Dijital hakem atamı sistemini getirdik. Çift gözlemci getirdik. Bunlar yapmamız gerekenlerin bir kısmıydı. Transferler, vizeler bundan her kulüp kendi ofisinden bunları yapabilecek. Bütün bürokrasinin tamamını kaldırdık. Hiçbir evrak istemiyoruz. Bütün evraklar, kulüplerde olacak. Ne sağlık raporu ne belge hiçbir şey bize gelmeyecek. Onun için çok büyük bir kolaylık getiriyoruz." sözlerini sarf etti.



Büyükekşi, son olarak, "Yenilikleri yapma federasyonu olacağız. Dünyadaki ve Avrupa'daki tüm yeni gelişmeleri, eş zamanlı olarak Türkiye'de yapmak istiyoruz. Bunun içinde yönetimimiz son derece deneyimli." diye konuştu.





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