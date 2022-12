TFF Başkanı Büyükekşi: 'Bütün kulüpler borçlu'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya'daki programı kapsamında kulüp başkanlarıyla yemekte buluştu.



TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Büyükekşi, ilk olarak Antalyaspor Kulübünü ziyaret etti.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Aziz Çetin tarafından karşılanan Büyükekşi'ye Antalyaspor Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı tarafından kulübün faaliyetleri ve projeleriyle ilgili sunum gerçekleştirildi.



Daha sonra tesisleri gezen Büyükekşi'ye, başkan Aziz Çetin ve futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından forma hediye edildi.



"KULÜP BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalyaspor ziyaretinin ardından Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin başkanlarıyla akşam yemeği yedi.



Burada yaptığı konuşmada Büyükekşi, göreve geldikleri günden bu yana teknolojiyi daha yoğun kullanmaya çalıştıklarını söyledi.



Hayata geçirecekleri projelerden bir tanesinin kulüp binalarında lisans ve transfer işlemlerinin yapabilmesi olacağını dile getiren Büyükekşi, "Türkiye'de e-devlet sistemi var. Bütün her şeyimizi nasıl e-devlet üzerinden yapabiliyorsak, transfer ve lisans işlemlerini de aynı şekilde yapmamız lazım. Yani 'Son dakikada kurye evrakları yetiştirdi, yok şöyle oldu, yok böyle oldu' gibi şeylerin olmaması lazım. Bununla ilgili de yönetim kurulumuzda kararımızı aldık. İnşallah hedefimiz, ağustos ayında başlayan transfer dönemimizde, bütün kulüplerimizin artık bir şifreyle bu işlemleri kendilerinin yapabilmelerini sağlamak olacaktır." diye konuştu.



Gelecek sezondan itibaren Süper Lig takımlarına akademi zorunluluğu getireceklerini, 1. Lig takımlarında ise bir sonraki sezon bu zorunluluğun başlayacağını anlatan Başkan Büyükekşi, "Amacımız, önce yurt dışından antrenör yetiştirecek hoca getirmek. Daha sonra hedefimiz ilk yıl 400 tane altyapıya yönelik hoca yetiştirmek. Açılacak akademide de onların eğitim vermesini sağlamak. Maalesef takımlarımızın çoğu alt yapıdaki hocalara asgari ücret veriyor. Bu asgari ücretle hiçbir yere gidemeyiz." ifadelerini kullandı.



Büyükekşi, 4 yıl boyunca bir yandan kulüpleri denetleyeceklerini bir yandan da sistemin uygulanmasını sağlayacaklarının altını çizerek, birkaç yıl içerisinde farklı yaş gruplarında aynı eğitimi almış 4-5 bin farklı futbolcu yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Bunu yapabilmeleri durumunda her takımda her yıl 1-2 tane futbolcunun A takıma çıkabileceğini aktaran Büyükekşi, "Milli takıma altyapı oluşturacak bir sistem geliştirmiş olacağız. Birkaç yıl sonra meyvelerini alabileceğiz. Maalesef birçok takımımız 32-33 yaşında, 30 yaşın üzerinde futbolcu transfer ederek burada günü kurtarmaya çalışıyor. Bazı takımlarımız şampiyonluk için, bazı takımlarımız da küme düşmemek için bunu yapıyor. Halbuki bizim kulüplerin ekonomisini daha iyi hale getirebilmemiz için artık bu işlerden sıyrılmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



"BÜTÜN KULÜPLER BORÇLU"



Profesyonel liglerdeki takımların borç seviyesine dikkat çeken Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu anda gördüğümüz kadarıyla bütün kulüplerin borcu 25 milyar lira civarı. 12 yıl vade ile yapılandırma yapılmış. Faizlerini de hesap edersek herhalde 50 milyar lira civarında bir rakama ulaşacağız. Sürdürülebilirliği sağlamak için mutlaka plan ve program yapıp, bütün kulüplerimizin altyapıyla ilgili çalışmalara başlamaları gerekiyor. Bunun finansmanıyla ilgili de şu anda Maliye Bakanı'mızla görüşüyoruz. En son cuma günü görüştüm. Kanun değişikliğiyle kulüplerimizin stopaj olarak yatırdığı vergilerin bir hafta içerisinde kulüplere iadesini sağlamayı hedefliyoruz. Alt yapıya destek vermek için ne yapabiliriz ona çalışıyoruz. Almanya'da 3 kategori yapmışlar. Kategori 1'de 300 bin, kategori 2'de 600 ve kategori 3'de 900 bin avro kulüplere destek veriyorlarmış. Biz bunun altyapısını nereden sağlayabiliriz? Ne yapabiliriz? Onunla ilgili çalışacağız. Netice itibarıyla bu konuda kararlılığımız net. Daha sonra Almanya, Hollanda ve Belçika'yı, ondan sonraki haftalarda da İspanya, Portekiz ve İngiltere'deki en iyi takımların alt yapılarını ziyaret edeceğiz. Buna göre de bir Türk modeli yapmayı planlıyoruz."





