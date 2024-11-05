TFF, Atilla Karaoğlan'ın Avrupa görevini açıklamadı!

TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR olarak görev yapan ve kararlarıyla eleştiri alan Atilla Karaoğlan'ın UEFA tarafından görevlendirildiğini internet sitesi ve resmi sosyal medya hesabından duyurmadı. Ancak TFF, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam ve Halil Umut Meler'in görevlerini açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF, Atilla Karaoğlan'ın Avrupa görevini açıklamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2024 19:36
Son güncelleme 05 Kasım 2024 19:44
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR olarak görev yapan Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından Avrupa maçında görevlendirildi.

Dev maçta yaptığı müdahalelerle iki takım tarafından da eleştirilen Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nde oynanacak olan Legia Varşova - Dinamo Minsk maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, eleştirilerin odağında yer alan Atilla Karaoğlan'ın UEFA tarafından görevlendirildiğini internet sitesinden duyurmadı.

VAR HAKEMİ ERKAN ENGİN

Karaoğlan, perşembe günü oynanacak Legia Varşova-Dinamo Minsk maçını Türk ekibiyle birlikte yönetecek. Maçta VAR görevini ise Erkan Engin üstlenecek.

3 HAKEM İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Atilla Karaoğlan'ın görevlendirildiğini duyurmayan TFF, UEFA Gençler Ligi'nde görev yapacak Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam'ın görev aldıklarını açıkladı.

Sitede ayrıca Halil Umut Meler'in de Kuveyt Ligi'ndeki Al Samiya-El Arabi maçını yöneteceği belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery