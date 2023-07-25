Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig hakemi'ın görevi bıraktığını resmen açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada,ve'nın kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyuruldu."Süper Lig hakem kadrosunda değişiklik yaşandı.Hakemlik kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2023 yılına kadar Türkiye'deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık; Süper Lig'de 175, 1. Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada görev aldı. 2004-2005 sezonunda ise 1 yıl Süper Lig Yardımcı Hakemi olarak görev yaptı. 2012 yılında üst klasman hakemi olan Ali Palabıyık, 2015 yılından bu yana FIFA kokartı taşımaktadır. 24 Nisan 2017'de Nyon'da Benfica ile Salzburg arasında oynanan Gençler Ligi Finali'ni yöneten Ali Palabıyık, uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı.23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan1996 yılında hakemliğe başlayan; 2004 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan hakemimizDiğer taraftan; 1Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda futbola merak salan Ali Palabıyık, amatör olarak futbola kaleci olarak başladı. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıktı.İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşadı.İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıktı.Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşadı.2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer aldı.2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.