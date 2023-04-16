TFF 3. Lig'den düşen ilk takım belli oldu

TFF 3. Lig'de 29. hafta maçları tamamlanırken, 3. Grup ekibi Niğde Anadolu FK'nın küme düşmesi kesinleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF 3. Lig'den düşen ilk takım belli oldu
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16 Nisan 2023 18:33
TFF 3. Lig'de 29. hafta müsabakaları yapıldı.

1. Grup'taki Edirnespor-Yomraspor müsabakası, skor 1-1 iken yoğun yağış nedeniyle tatil edildi.

Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

1922 Konyaspor-Entegre Solar Elazığspor: 1-2

Hacettepe 1945-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-1

Karşıyaka-BC Group Ağrı 1970: 3-1

Eskişehirspor-İdaş Çatalcaspor: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor-Amasyaspor FK: 1-1

Belediye Derincespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Belediye Kütahyaspor: 1-2

Karbel Karaköprü Belediyespor-52 Orduspor: 1-0

2. Grup:

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Kuşadasıspor: 1-2

Karaman FK-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-0

23 Elazığ FK-Kınay Bulvarspor: 1-0

Darıca Gençlerbirliği-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-2

Turgutluspor-Ergene Velimeşespor: 1-2

Orduspor 1967-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-2

3. Grup:

Muş 1984 Muşspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-0

Kepez Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-2

Akhisarspor-Fatsa Belediyespor: 2-1

Bursa Yıldırımspor-Güneş Holding Çankaya FK: 2-2

Efeler 09 FK-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0

Merkür Holding Erbaaspor-Bergama Belediyespor: 0-1

Büyükçekmece Tepecikspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Ligde 29. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu ve 3. Grup'ta da 68 Aksaray Belediyespor zirvedeki yerini korurken, 2. Grup'ta Karaman FK liderliğe yükseldi.

Bu hafta yapılan maçların ardından 3. Grup'ta Niğde Anadolu FK'nin küme düşmesi kesinleşti.

1. Grup'taki Edirnespor-Yomraspor müsabakası, skor 1-1 iken yoğun yağış nedeniyle tatil edildi.

Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 29 16 10 3 39 17 22 58
2.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 29 15 8 6 41 22 19 53
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 29 14 11 4 43 29 14 53
4.BELEDİYE DERİNCE SPOR 29 14 11 4 37 24 13 53
5.52 ORDUSPOR FK 29 15 7 7 44 29 15 52
6.KARŞIYAKA 29 13 8 8 37 24 13 47
7.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 29 13 8 8 42 34 8 47
8.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ 29 9 9 11 28 33 -5 36
9.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR 29 10 6 13 32 40 -8 36
10.İDAŞ ÇATALCASPOR 29 9 8 12 33 35 -2 35
11.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR 29 8 10 11 22 32 -10 34
12.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 29 7 12 10 23 28 -5 33
13.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 29 8 8 13 35 39 -4 32
14.1922 KONYASPOR 29 8 7 14 33 45 -12 31
15.EDİRNESPOR 28 9 2 17 27 39 -12 29
16.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR 29 5 11 13 23 40 -17 26
17.YOMRA SPOR 28 5 10 13 24 32 -8 25
18.ESKİŞEHİRSPOR 29 5 8 16 32 53 -21 23
2. Grup

1.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 28 17 7 4 45 18 27 58
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 26 17 5 4 57 16 41 56
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 25 15 9 1 44 14 30 54
4.ORDUSPOR 1967 A.Ş. 26 14 8 4 46 25 21 50
5.KUŞADASISPOR 27 12 10 5 35 24 11 46
6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 27 10 12 5 34 25 9 42
7.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 27 8 11 8 23 23 0 35
8.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 27 9 6 12 32 43 -11 33
9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR 27 8 8 11 31 35 -4 32
10.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR 28 7 11 10 24 39 -15 32
11.KINAY BULVARSPOR 28 6 13 9 28 31 -3 31
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 27 5 14 8 27 36 -9 29
13.TURGUTLUSPOR 26 7 8 11 26 35 -9 29
14.ERGENE VELİMEŞE SPOR 27 6 7 14 23 37 -14 25
15.BAYRAMPAŞA 27 5 10 12 18 35 -17 25
16.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 28 4 8 16 20 40 -20 20
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR 27 1 9 17 11 48 -37 12
3. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 29 17 9 3 50 26 24 60
2.KEPEZ BELEDİYESPOR 29 16 9 4 38 19 19 57
3.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 29 14 10 5 54 29 25 52
4.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 29 12 12 5 43 23 20 48
5.ARTVİN HOPASPOR 29 13 9 7 28 23 5 48
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 29 13 8 8 54 35 19 47
7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 29 12 7 10 33 31 2 43
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR 29 12 5 12 30 33 -3 41
9.MUŞ 1984 MUŞSPOR 29 10 8 11 24 25 -1 38
10.BERGAMA BELEDİYESPOR 29 10 7 12 37 30 7 37
11.BURSA YILDIRIM SPOR 29 8 12 9 30 31 -1 36
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 29 8 12 9 27 28 -1 36
13.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR 29 9 7 13 33 39 -6 34
14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 28 8 7 13 25 39 -14 31
15.AKHİSARSPOR 29 7 9 13 25 39 -14 30
16.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ 28 5 11 12 22 45 -23 26
17.FATSA BELEDİYESPOR 29 5 9 15 28 40 -12 24
18.NİĞDE ANADOLU FK 29 3 5 21 15 61 -46 14
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