TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları

TFF 3. Lig'de 30'uncu ve son hafta maçları yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları
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26 Nisan 2025 18:02
Futbolda Nesine 3. Lig'in 30'uncu ve son haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Ergene Velimeşespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-1

Tokat Belediye Plevnespor-Silifke Belediyespor: 3-1

Düzce Cam Düzcespor-Belediye Kütahyaspor: 2-2

Karşıyaka-Bursaspor: 2-0

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Kırşehir FSK: 1-0

Artvin Hopaspor-Kemerkent Bulvarspor: 7-2

23 Elazığ FK-Kuşadasıspor: 1-1

Muşspor-Anadolu Üniversitesi: 3-0

2. Grup

Nevşehir Belediyespor-Adıyaman FK: 3-0 (Hükmen)

Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri-İnegöl Kafkasspor: 1-0

Balıkesirspor-T. Metal 1963 Spor: 0-0

Etimesgutspor-Fatsa Belediyespor: 4-0

Tire 2021 FK-Uşakspor: 3-0

Smart Holding Çayelispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 5-2

Yurt Et Amasyaspor-Silivrispor: 2-1

Muğlaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-3

3. Grup

10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 2-1

Küçükçekmece Sinopspor-Viranşehir Belediyespor: 4-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Pazarspor: 1-1

1923 Mustafakemalpaşaspor-Aliağa Futbol: 1-5

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çankayaspor: 3-0

Bayburt Özel İdarespor-Alanya 1221 Futbol SK: 1-0

Osmaniyespor FK-Çorluspor 1947: 3-7

52 Orduspor FK-Karabük İdmanyurdu: 1-2

4. Grup

Mardin 1969 Spor-Orduspor 1967: 4-2

Denizlispor-Niğde Belediyespor: 1-1

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-İzmir Çoruhlu FK: 0-3

Sebat Gençlikspor-Bursa Nilüfer Futbol SK: 2-0

Zonguldakspor FK-Polatlı 1926 SK: 3-0

Kırıkkale FK-Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK: 2-0

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Kolibri Ağrı 1970 SK-Edirnespor: 2-1

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