TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları

Futbolda Nesine 3. Lig'in 30'uncu ve son haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Ergene Velimeşespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-1
Tokat Belediye Plevnespor-Silifke Belediyespor: 3-1
Düzce Cam Düzcespor-Belediye Kütahyaspor: 2-2
Karşıyaka-Bursaspor: 2-0
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Kırşehir FSK: 1-0
Artvin Hopaspor-Kemerkent Bulvarspor: 7-2
23 Elazığ FK-Kuşadasıspor: 1-1
Muşspor-Anadolu Üniversitesi: 3-0
2. Grup
Nevşehir Belediyespor-Adıyaman FK: 3-0 (Hükmen)
Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri-İnegöl Kafkasspor: 1-0
Balıkesirspor-T. Metal 1963 Spor: 0-0
Etimesgutspor-Fatsa Belediyespor: 4-0
Tire 2021 FK-Uşakspor: 3-0
Smart Holding Çayelispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 5-2
Yurt Et Amasyaspor-Silivrispor: 2-1
Muğlaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-3
3. Grup
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 2-1
Küçükçekmece Sinopspor-Viranşehir Belediyespor: 4-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Pazarspor: 1-1
1923 Mustafakemalpaşaspor-Aliağa Futbol: 1-5
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çankayaspor: 3-0
Bayburt Özel İdarespor-Alanya 1221 Futbol SK: 1-0
Osmaniyespor FK-Çorluspor 1947: 3-7
52 Orduspor FK-Karabük İdmanyurdu: 1-2
4. Grup
Mardin 1969 Spor-Orduspor 1967: 4-2
Denizlispor-Niğde Belediyespor: 1-1
7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-İzmir Çoruhlu FK: 0-3
Sebat Gençlikspor-Bursa Nilüfer Futbol SK: 2-0
Zonguldakspor FK-Polatlı 1926 SK: 3-0
Kırıkkale FK-Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK: 2-0
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Kolibri Ağrı 1970 SK-Edirnespor: 2-1
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Ergene Velimeşespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-1
Tokat Belediye Plevnespor-Silifke Belediyespor: 3-1
Düzce Cam Düzcespor-Belediye Kütahyaspor: 2-2
Karşıyaka-Bursaspor: 2-0
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Kırşehir FSK: 1-0
Artvin Hopaspor-Kemerkent Bulvarspor: 7-2
23 Elazığ FK-Kuşadasıspor: 1-1
Muşspor-Anadolu Üniversitesi: 3-0
2. Grup
Nevşehir Belediyespor-Adıyaman FK: 3-0 (Hükmen)
Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri-İnegöl Kafkasspor: 1-0
Balıkesirspor-T. Metal 1963 Spor: 0-0
Etimesgutspor-Fatsa Belediyespor: 4-0
Tire 2021 FK-Uşakspor: 3-0
Smart Holding Çayelispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 5-2
Yurt Et Amasyaspor-Silivrispor: 2-1
Muğlaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-3
3. Grup
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 2-1
Küçükçekmece Sinopspor-Viranşehir Belediyespor: 4-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Pazarspor: 1-1
1923 Mustafakemalpaşaspor-Aliağa Futbol: 1-5
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çankayaspor: 3-0
Bayburt Özel İdarespor-Alanya 1221 Futbol SK: 1-0
Osmaniyespor FK-Çorluspor 1947: 3-7
52 Orduspor FK-Karabük İdmanyurdu: 1-2
4. Grup
Mardin 1969 Spor-Orduspor 1967: 4-2
Denizlispor-Niğde Belediyespor: 1-1
7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-İzmir Çoruhlu FK: 0-3
Sebat Gençlikspor-Bursa Nilüfer Futbol SK: 2-0
Zonguldakspor FK-Polatlı 1926 SK: 3-0
Kırıkkale FK-Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK: 2-0
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Kolibri Ağrı 1970 SK-Edirnespor: 2-1