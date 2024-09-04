TFF 3, 5 ve 6. hafta fikstürünü açıkladı!

Süper Lig'de 3. Hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. hafta programları belli oldu.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
Galatasaray'ın Avrupa maçı sebebiyle ertelenen Gaziantep FK maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak.
5. haftada oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakası ise 15 Eylül Pazar günü yapılacak.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
Galatasaray'ın Avrupa maçı sebebiyle ertelenen Gaziantep FK maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak.
5. haftada oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakası ise 15 Eylül Pazar günü yapılacak.
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