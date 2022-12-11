TFF 2. Lig toplu sonuçlar

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 18. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
- Beyaz Grup:
Menemen FK-Sivas Belediyespor: 0-0
Bayburt Özel İdarespor-Tarsus İdman Yurdu: 1-1
Anagold 24Erzincanspor-Esenler Erokspor: 1-1
Isparta 32 Spor-Çorum FK: 0-0
Şanlıurfaspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-2
Somaspor-Bursaspor: 3-1
Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
- Kırmızı Grup:
İskenderunspor-Bucaspor 1928: 1-2
1461 Trabzonspor FK-Fethiyespor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Kocaelispor: 0-1
Zonguldak Kömürspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-0
Diyarbekirspor-Sarıyer: 1-1
Adıyaman FK-Pazarspor: 4-0
Teco Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-1
Ankara Demirspor-Weecoins Kırklarelispor: 2-2
Bitexen Vanspor FK-Uşakspor: 3-1
Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
- Beyaz Grup:
Menemen FK-Sivas Belediyespor: 0-0
Bayburt Özel İdarespor-Tarsus İdman Yurdu: 1-1
Anagold 24Erzincanspor-Esenler Erokspor: 1-1
Isparta 32 Spor-Çorum FK: 0-0
Şanlıurfaspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-2
Somaspor-Bursaspor: 3-1
Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
- Kırmızı Grup:
İskenderunspor-Bucaspor 1928: 1-2
1461 Trabzonspor FK-Fethiyespor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Kocaelispor: 0-1
Zonguldak Kömürspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-0
Diyarbekirspor-Sarıyer: 1-1
Adıyaman FK-Pazarspor: 4-0
Teco Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-1
Ankara Demirspor-Weecoins Kırklarelispor: 2-2
Bitexen Vanspor FK-Uşakspor: 3-1
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