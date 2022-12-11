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TFF 2. Lig toplu sonuçlar

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 18. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig toplu sonuçlar
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11 Aralık 2022 18:01
TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 18. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup:

Menemen FK-Sivas Belediyespor: 0-0

Bayburt Özel İdarespor-Tarsus İdman Yurdu: 1-1

Anagold 24Erzincanspor-Esenler Erokspor: 1-1

Isparta 32 Spor-Çorum FK: 0-0

Şanlıurfaspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-2

Somaspor-Bursaspor: 3-1

Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

- Kırmızı Grup:

İskenderunspor-Bucaspor 1928: 1-2

1461 Trabzonspor FK-Fethiyespor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Kocaelispor: 0-1

Zonguldak Kömürspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-0

Diyarbekirspor-Sarıyer: 1-1

Adıyaman FK-Pazarspor: 4-0

Teco Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-1

Ankara Demirspor-Weecoins Kırklarelispor: 2-2

Bitexen Vanspor FK-Uşakspor: 3-1

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