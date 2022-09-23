TFF 2. Lig'de Nazilli Belediye, Erokspor'a konuk oluyor

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak düşme hattına giren Eşin Group Nazilli Belediyespor, 24 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor'un rakibi olacak.



Esenler Erokspor Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Sinan Özcan görev alacak.



Teknik direktör Cihan Erdil, Erokspor deplasmanında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Bulunduğumuz yerden bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. İstanbul'da kazanıp yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ