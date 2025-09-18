17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı 19 Eylül Cuma günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın kapanışı ise 21 Eylül Pazar günü Sakaryaspor-Amedspor maçıyla yapılacak.

calendar 18 Eylül 2025 09:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 6. haftası 19 Eylül Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 6. haftanın programı şöyle:
 
19 Eylül Cuma:
 
14.30 Serikspor-Bandırmaspor (Aktepe)
 
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
 
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
 
20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Mersin)
 
20 Eylül Cumartesi:
 
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)
 
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)
 
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
 
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor (Yeni Adana)
 
21 Eylül Pazar:
 
16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)
 
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
