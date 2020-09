Terim'den Belhanda'nın vedası için açık kapı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının yıldızı Younes Belhanda'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu ve Faslı futbolcunun ayrılığına açk kapı bıraktı.



Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı Belhanda'nın ayrılığının bir opsiyon olduğunu ifade eden Terim, "Belhanda hakkında da konuşan Terim, "Bugün herkesin performansından memnunum ama Belhanda çok iyi oynayanlardan biri. 5 Ekim'e kadar ne olur ne biter bilmiyoruz ama ne olursa olsun her oyuncu bizim için kıymetli ve değerli. Biz giderken de güzel ayrılıyoruz. Benim için ve Galatasaray için kendi oyuncusu her zaman daha kıymetlidir. Her şey olabilir hele hele ekonominin bu denli sıkıştığı nokta" şeklinde konuştu.