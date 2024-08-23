Tenisçi Ons Jabeur, ABD Açık'ta korta çıkamayacak

Eski dünya 2 numarası Ons Jabeur, omuz sakatlığı nedeniyle ABD Açık'tan çekildi. Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, omzunun iyileşmesinin turnuva başlamadan mümkün olmadığını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tenisçi Ons Jabeur, ABD Açık'ta korta çıkamayacak
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23 Ağustos 2024 16:09
Eski dünya 2 numarası Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, omuz sakatlığı nedeniyle ABD Açık'ta mücadele edemeyecek.

Jabeur, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm ki ABD Açık başlayana kadar omzum iyileşmeyecek. Yüzde 100'ümü vermem gerektiğini hissediyorum ama şu an bu mümkün değil. Hayatta inişler ve çıkışlar vardır. Bazen negatif anlarda bile olumlu tarafları görmek gerekir. Bu yıl benim için zor geçti ama biliyorum ki bir yerlerde ışık var. Bana acil şifalar dilemek isteyenlere minnettarım. Daha güçlü bir şekilde döneceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvasında kurallar gereği 29 yaşındaki tenisçinin yerine kurada seri başı olmaya hak kazanan bir sonraki oyuncu Belçikalı Elise Mertens mücadele edecek.

Tek kadınlarda 17. sırada yer alan Ons Jabeur, 2022 ABD Açık finalinde Polonyalı Iga Swiatek'e 2-0 yenilerek ikincilikle yetinmişti.

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