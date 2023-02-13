Tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu ile eşi ve çocuğu depremde hayatını kaybetti

Tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu ile eşi ve çocuğu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu ile eşi ve çocuğu depremde hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2023 17:00
Tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu ile eşi ve çocuğu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirdi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tenis antrenörü olarak görev yapan Tuba Pidecioğlu, eşi İhsan Pidecioğlu ve oğulları Mehmet Pidecioğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybetti.

Açıklamada vefat eden antrenör, eşi ve oğluna Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır, tüm tenis camiasına başsağlığı dilendi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ