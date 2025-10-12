12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Tedesco'dan radikal değişiklikler! Taraftarın istediği oldu

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco milli aradan sonra kadroda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

calendar 12 Ekim 2025 14:25
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan radikal değişiklikler! Taraftarın istediği oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Domenico Tedesco milli aradan sonra kadroda radikal kararlar verecek 

Fatih Karagümrük maçında kadroda değişikliğe gidecek olan teknik adam bir süredir yedek olan ve taraftarın kadroda görmek istediği İrfan Can Kahveci ilk 11'e geri koyacak, Asensio ise 8 numara pozisyonundan 10 numara bölgesine geçiş yapacak.

Genç teknik adamın, milli oyuncuyu 8 numara bölgesinde deneyeyeceği, yanında da Edson Alvarez'in görev alacağı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
