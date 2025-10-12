Domenico Tedesco milli aradan sonra kadroda radikal kararlar verecek
Fatih Karagümrük maçında kadroda değişikliğe gidecek olan teknik adam bir süredir yedek olan ve taraftarın kadroda görmek istediği İrfan Can Kahveci ilk 11'e geri koyacak, Asensio ise 8 numara pozisyonundan 10 numara bölgesine geçiş yapacak.
Genç teknik adamın, milli oyuncuyu 8 numara bölgesinde deneyeyeceği, yanında da Edson Alvarez'in görev alacağı öğrenildi.
Tedesco'dan radikal değişiklikler! Taraftarın istediği oldu
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco milli aradan sonra kadroda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
