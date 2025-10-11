11 Ekim
Tedesco'dan Fenerbahçe ilk 11'inde değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, İrfan Can Kahveci ve Marco Asensio ile ilgili flaş bir karar aldı.

Tedesco'dan Fenerbahçe ilk 11'inde değişiklik
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, milli aranın ardından oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde bir takım değişiklikler yapacak.

Geldiği günden bu yana oyuncuları tanımaya çalışan ve bazı isimleri farklı mevkilerde görevlendiren İtalyan çalıştırıcı, son haftalarda merkez orta saha olarak oynattığı İspanyol yıldız Marco Asensio'yu 10 numaraya çekme kararı aldı.

40 yaşındaki teknik adam; 8 numara bölgesinde ise İrfan Can Kahveci'ye şans tanıyacak. Başakşehir'de oynadığı yıllarda merkez orta saha olarak görev yapan İrfan, Karagümrük karşısında Edson Alvarez'in yanında olacak.


Tedesco'nun sağ kanatta da Nene'yi ilk 11'e monte edeceği öğrenildi.

Sebastian Szymanski ile son haftalarda 10 numarada görev yapan ancak beklentileri karşılayamayan Anderson Talisca ise yedeğe çekilecek.

