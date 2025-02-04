TBF, Semih Erden'e teşekkür etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 38 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıklayan milli oyuncu Semih Erden için teşekkür mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TBF, Semih Erden'e teşekkür etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2025 22:34
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 38 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıklayan milli oyuncu Semih Erden'e yayımladığı mesajla teşekkür etti.

Federasyondan paylaşılan teşekkür mesajında, "Milli takımımızın eski kaptanlarından Semih Erden'e Türk basketboluna katkıları için teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz." denildi.

Ayrıca paylaşımda Semih Erden'in kariyer bilgileri ve başarılarına da yer verildi.

 
 
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery