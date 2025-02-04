TBF, Semih Erden'e teşekkür etti

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 38 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıklayan milli oyuncu Semih Erden'e yayımladığı mesajla teşekkür etti.
Federasyondan paylaşılan teşekkür mesajında, "Milli takımımızın eski kaptanlarından Semih Erden'e Türk basketboluna katkıları için teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz." denildi.
Ayrıca paylaşımda Semih Erden'in kariyer bilgileri ve başarılarına da yer verildi.
Federasyondan paylaşılan teşekkür mesajında, "Milli takımımızın eski kaptanlarından Semih Erden'e Türk basketboluna katkıları için teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz." denildi.
Ayrıca paylaşımda Semih Erden'in kariyer bilgileri ve başarılarına da yer verildi.