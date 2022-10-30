Tayyip Talha gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, Ümraniyespor maçında golüyle bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tayyip Talha gollerine devam ediyor
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30 Ekim 2022 20:38
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı forma altında ikinci kez gol attı.

Savunmanın göbeğinde görev yapan siyah-beyazlı oyuncu, bu golle birlikte Beşiktaş'ta bu sezon ikinci, ligde ise 3. golünü kaydetti.

Sezona Adana Demirspor'da başlayan Tayyip Talha, ilk golünü bu takımda görev yaptığı dönemde Atakaş Hatayspor'a atarken, siyah-beyazlı formayla ilk kez Beşiktaş'ın Giresunspor'u 1-0 yendiği maçta fileleri havalandırmıştı.

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