Tayyip Talha derbiye yetişecek mi? işte son durumu

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında sakatlanan Tayyip Talha'nın son durumu belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tayyip Talha derbiye yetişecek mi? işte son durumu
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26 Mart 2023 10:30
Derbi hazırlıklarını tam gaz sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kara Kartal'ın İstanbulspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç, tedavi sürecinin ardından bireysel çalışmalara başlamıştı.

Takıma dönmek için antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren başarılı stoperin yeni haftada takımla idmanlara başlaması ve Fenerbahçe karşısında da ilk 11'deki yerinde olması bekleniyor.

Aksi durumda ise teknik direktör Şenol Güneş'in derbide savunmada Omar Colley ve Saiss ikilisine şans vermesi bekleniyor.

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