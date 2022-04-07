Taylan ve Barkan'a, Fenerbahçe için özel görev

Galatasaray 'da Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine yönelik taktik provalar hız kesmeden devam ediyor.



Sarı-kırmızılıların hocası Domenec Torrent, ekibiyle beraber her ayrıntısını analiz ettiği Sarı-Lacivertli ekibe karşı, Barcelona maçlarında olduğu gibi, "Önce rakibin hızını kes, sonra kontralarla sonuca git" düşüncesini uygulamaya karar vermişti. İspanyol teknik adamın yaptığı analizin teknik detayları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.



59 yaşındaki çalıştırıcı, derbinin en kilit iki ismi olarak Taylan ve Berkan'ı görüyor. Bu hafta gerçekleşen tüm idmanlarda iki oyuncuyla da özel olarak görüşen Torrent, onlardan hem Fenerbahçe'nin hücumlarını kesmesini hem de geriden oyun kurarak atakları organize etmesini bekliyor.



'Tempoyu biz belirlemeliyiz'



Oyuncularına, Fenerbahçe'nin maça hızlı başlamak isteyeceğini anlatan Domenec Torrent,"Onlara yüksek tempo şansı tanırsak, bizi hataya zorlayabilirler. Alanları doğru şekilde kapatırken, tempo yükseltmelerine izin vermemeli, ikinci bölgede topu mutlaka kontrol altında tutmalı ve tempoyu biz belirlemeliyiz" sözleriyle takımını uyardı.







