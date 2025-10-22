22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-036'
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
0-135'
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-037'
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-137'
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
0-036'
22 Ekim
Chelsea-Ajax
2-137'
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
3-037'
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Taylan Bulut'tan performansı için açıklama!

Beşiktaş'ta Taylan Bulut, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

calendar 22 Ekim 2025 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Taylan Bulut'tan performansı için açıklama!
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Taylan Bulut, deplasmanda Konyaspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

Genç oyuncu, Beşiktaş formasıyla sahada yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Beşiktaş forması giymekten çok mutluyum. Bu maçta fırsat geldi, mutluyum. Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarına odaklanacağız. Galibiyetler alarak taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI İÇİN AÇIKLAMA

Performansını da değerlendiren Taylan Bulut, "Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim, her zaman daha iyi olması için çalışıyorum. Önümüzdeki maçlarda da bunun için devam edeceğiz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
