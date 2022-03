Taylan Antalyalı: 'Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz'

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Barcelona yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



Genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Bu sene müthiş bir özveri, emek ve umutla devam ettiğimiz Avrupa maceramız, dün gece maalesef sona erdi. 22 yıl sonra aynı hisleri tekrar yaşamak, yaşatmak en büyük hayalimizdi ve buna her geçen gün ve her maç sonrası daha fazla inanmıştık." dedi.



Hayal kırıklığı yaşasalar da, hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirten Taylan Antalyalı, "Her ne kadar büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşasak da, bu hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Tüm bu yolculuk boyunca mücadeleden ve kurduğumuz hayalden bir an bile vazgeçmeyen takım arkadaşlarıma ve bize bu yolda inanan ve son ana kadar destekleyen büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürler. Daha iyi ve daha güçlü döneceğiz." ifadelerini kullandı.





