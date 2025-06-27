Tayfur Bingöl: 'Beşiktaş ben geldim'

Eyüpspor'daki kiralık dönemi biten ve Beşiktaş'a geri dönen Tayfur Bingöl Sosyal medya hesabından video paylaştı.
Tayfur Bingöl'ün sözleri şu şekilde:
"Ben bu formayı çocukken sevdim, hayalini kurarak büyüdüm. O hayal gerçek oldu, ben Beşiktaş formasıyla oynadım. Mücadele ettim, ter döktüm. Şimdi yeniden o formayı giymek, o tribünlerin önüne çıkmak bana evine hoş geldin demek gibi. Beşiktaş, ben geldim."
EYÜPSPOR PERFORMANSI
Eyüpspor'da 33 maça çıkan Tayfur Bingöl. takımına 5 gol ve 1 asist katkısı verdi.
Tayfur Bingöl'ün sözleri şu şekilde:
"Ben bu formayı çocukken sevdim, hayalini kurarak büyüdüm. O hayal gerçek oldu, ben Beşiktaş formasıyla oynadım. Mücadele ettim, ter döktüm. Şimdi yeniden o formayı giymek, o tribünlerin önüne çıkmak bana evine hoş geldin demek gibi. Beşiktaş, ben geldim."
EYÜPSPOR PERFORMANSI
Eyüpspor'da 33 maça çıkan Tayfur Bingöl. takımına 5 gol ve 1 asist katkısı verdi.
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