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Tayfur Bingöl: "Beşiktaş ben geldim"

Eyüpspor'da geçirdiği kiralık dönemi sonrası Beşiktaş'a geri dönen Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından video paylaştı.

calendar 27 Haziran 2025 21:39 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 21:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tayfur Bingöl: 'Beşiktaş ben geldim'
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Eyüpspor'daki kiralık dönemi biten ve Beşiktaş'a geri dönen Tayfur Bingöl Sosyal medya hesabından video paylaştı.

Tayfur Bingöl'ün sözleri şu şekilde:

"Ben bu formayı çocukken sevdim, hayalini kurarak büyüdüm. O hayal gerçek oldu, ben Beşiktaş formasıyla oynadım. Mücadele ettim, ter döktüm. Şimdi yeniden o formayı giymek, o tribünlerin önüne çıkmak bana evine hoş geldin demek gibi. Beşiktaş, ben geldim."

EYÜPSPOR PERFORMANSI

Eyüpspor'da 33 maça çıkan Tayfur Bingöl. takımına 5 gol ve 1 asist katkısı verdi.


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