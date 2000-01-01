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Tatum: "Duke yerine G League'e gidebilirdim"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, yeni G League programının oldukça cazip olduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, yeni G League programının oldukça cazip olduğunu itiraf etti.

2021 NBA Draftı'nın en tepelerinde seçilmesi beklenen oyuncuların son zamanlarda kolejden ayrılıp doğrudan G League'e gitme niyetlerini beyan etmeleri ile, NBA'e doğru yeni meşru bir yol yapılmış gibi görünüyor.

Tatum da bu konuya değindi ve ona göre birkaç yıl önce ona aynı fırsat tanınsaydı, muhtemelen Duke yerine G League parasını alabileceğini belirtti:

"Zor, çünkü şimdi bildiklerimi bilerek, sanırım hala Duke'a gitmiş olabilirdim. Ama dört yıl geri sardığınızda, 18 yaşında St.Louis'teki bir liseden çıkan biri olarak, söz konusu da 500.000 dolar ise, kesinlikle G League'e giderdim. Kolejde bir şeyleri değiştirmeleri gerekiyor. Bence sevilebilirliğinizden para kazanabilmelisiniz."


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