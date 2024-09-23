Tatum: "Denver elendiğinde, şampiyon olacağımızı anlamıştık"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz sezon Denver Nuggets'ın playofflarda Minnesota Timberwolves'a elenmesiyle, Celtics'in şampiyonluğu kazanacağını anladığını iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Tatum: 'Denver elendiğinde, şampiyon olacağımızı anlamıştık'
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23 Eylül 2024 14:59
Son güncelleme 23 Eylül 2024 15:13
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, geçtiğimiz sezon Denver Nuggets'ın playofflarda Minnesota Timberwolves'a elenmesiyle, Celtics'in şampiyonluğu kazanacağını anladığını iddia etti.

Celtics yıldızı, 2023 şampiyonu Nuggets'ın Batı Konferansı playofflarının ikinci turunda Timberwolves'a elenmesinin ardından, takımın şampiyonluğun geleceğini bildiğini açıkladı:

"Bana sürekli 'Şampiyon olacağınızı ne zaman fark ettiniz' diye soruyorlar. Minnesota Denver'ı yendiği zaman. Denver'ın bizimle en iyi eşleşen takım olduğunu düşünüyordum. Finallerde Denver ile oynayacağımıza ve güzel bir seri olacağına inanmıştım."

Celtics, Nuggets yerine Dallas Mavericks ile karşı karşıya geldi ve beş maçta tarihindeki 18. şampiyonluğuna ulaştı.

Son dört MVP ödülünün üçünü kazanan Jokic, Boston'a karşı dominant bir performans sergilemiş ve 2023-24 sezonunda Celtics'e karşı aldığı iki normal sezon galibiyetinde 33 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ortalamaları yakalamıştı.

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