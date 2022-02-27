Tarihi penaltılar! Liverpool, Chelsea'yi 11-10'la devirdi!

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, Chelsea'yi penaltılarda devirdi ve mutlu sona ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tarihi penaltılar! Liverpool, Chelsea'yi 11-10'la devirdi!
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27 Şubat 2022 22:28
İngiltere Lig Kupası Finali'nde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmalar 0-0 sona erdi. Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup ederek kupayı kazandı.

Üst üste 21 penaltı gol olduktan sonra Chelsea kalecisi Kepa, penaltıyı auta attı. Penaltı kurtarması için oyuna giren Kepa, seri atışlarda hiç kurtarış yapamazken son penaltıyı kaçırdı ve Chelsea'nin kaybetmesinde başrol oldu.

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