Taraftar istedi, Ağaoğlu harekete geçti!

Trabzonspor'un hedefinde olan 30 yaşındaki Ivan Marcone'ye, transfer görüşmeleri sırasında Covid-19 teşhisi konulmuştu. Ancak bordo-mavili taraftarlar videolarını izledikleri deneyimli oyuncunun alınmasını istiyor. Yönetim ise Arjantinli ismi bitirmek için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Taraftar istedi, Ağaoğlu harekete geçti!
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25 Ağustos 2020 08:41
Trabzonspor'da ön libero için alternatiflerden biri Arjantinli Ivan Marcone'ydi. Ancak Boca Juniors forması giyen 30 yaşındaki oyuncuda corono virüsü tespit edilmesi üzerine görüşmeler durmuştu.

Taraftarlar ise videolarını izledikleri Marcone'nin transferi için gün sayıyorlar. Arjantinlinin hem topu iyi kullanan hem de dinamo gibi çalışan bir oyuncu olduğunu vurgulayan Trabzonsporlu futbolseverler, "Flavio, Marcone ve Trondsen'li bu orta sahayı rakiplerin geçmesi için tankla, tüfekle saldırmaları gerekiyor" dediler.

Trabzonspor, Boca ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Marcone'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

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