Taner Taşkın: 'Alınan puandan memnunum'

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, aldıkları puandan memnun olduğunu, kaybedilen iki puanı gelecek maçta telafi edeceklerine inandığını belirtti.



Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelmek istedikleri bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getirerek, "Bugün iki takımı seyrettiğiniz zaman bir takım hücum yapıyor, bir takım savunma çalışıyor gibi bir maç oldu. Basit gol yiyoruz, rakibimizin kaleye attığı üç şut var, bir tanesi maalesef gol oldu. Biz 13 tane şut atmışız, 4 tane isabetli olmuş yani ceza sahası içindeki topun bizde kalma süresi, her şey bizim lehimize, sağdan denedik, soldan denedik, merkezden denedik ama karşımızda 11 kişi ciddi defans yapan bir takım vardı." diye konuştu.



Rakibin ofsayta düştüğü bir pozisyonunun dahi olmadığını kaydeden Taşkın, "Demek ki epey bir çekinmişler, biz de iyi bir yoldayız bence, iyi bir takımız. Belki çok böyle sükseli transferler yapmadık ama gerçekten Keçiörengücü'ne gelip de isim yapacak oyuncular aldığımızı düşünüyorum. Herkes çok karakterli oynuyor, çok istekli, arzulu oynuyor. Bugün takımın almış olduğu puandan gerçekten memnunum, mağlup da olabilirdik, öne de geçebilirdik. Hiç pozisyon vermeden puan verdik. İyi yoldayız, bunu gördük. Önümüzdeki maçta inşallah bu kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Bugün 2 puanı bıraktık diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ