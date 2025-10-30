Tam 8 gollü maçta kazanan Monaco!

Fransa Ligue 1'in 10. hafta maçında Monaco, Nantes'e konuk oldu.



Beaujoire Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Monaco, 5-3'lük skorla kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Mamadou Coulibaly, 41.dakikada Folarin Balogun, 55. dakikada Maghnes Akliouche ve 75 ile 90+4. dakikalarda Aleksandr Golovin kaydetti.



Nantes'in gollerini ise 19 ve 45+6. dakikalarda Bahereba Guirassy ile 80. dakikada Mostafa Mohamed attı.



Bu sonucun ardından Monaco, puanını 20'ye yükseltti. Nantes, 9 puanda kaldı.



Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Monaco, Paris FC'yi konuk edecek. Nantes, Metz'i ağırlayacak.



