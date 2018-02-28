Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim'in Talisca'yı kadrosunda görmek istediği ifade edilirken, menajer Jorge Mendes'in de bu transferin gerçekleşmesi için şimdiden Monaco ve Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica kulüplerinin temsilcileriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Beşiktaş geçtiğimiz pazar günü müthiş bir oyunla 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe'yi yine devirmek istiyor.Siyah-beyazlılar tarihî rakibini yarın Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında bir kere daha misafir edecek. Dev kapışma öncesinde sabırsızlanan bir isim var: Anderson Talisca... Brezilyalı yıldız, Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüş ve ligdeki Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.Maçı tribünden izlerken yerinde duramayan Talisca, galibiyetten sonra en az sahadaki arkadaşları kadar mutluydu. Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da coşkusunu göstermişti. Yıldız oyuncu yarın oynanacak derbide sahaya ilk 11'de çıkacak. Ricardo Quaresma'nın muhteşem oyununu 2 golle süslediği maçın ardından Talisca takım arkadaşınadedi.Sambacı yıldız, trivela golünün yanı sıra göz kamaştırıcı bir performans ortaya koyan Quaresma ile yaptığı konuşmada "Pazar günü sen çok yoruldun. Fenerbahçe'yi bu defa bana bırak" dedi. Portekizli oyuncu bu teklife gülerek cevap verirkenfadesini kullandı.Öte yandan Talisca'nın dönüşüne en çok sevinen isimlerden biri de teknik direktör Şenol Güneş. Yarınki derbide hücum çeşitliliği açısından bu defa eli daha kuvvetli olan tecrübeli çalıştırıcı, Talisca'nın da oynayacak olması sebebiyle Quaresma'nın yanı sıra Babel'i de daha etkili kullanabilecek. Pazar günkü maça göre hücuma bir oyuncu daha eklenince rakibe yapılan baskının daha kuvvetli olması bekleniyor. Böylelikle derbiyi iple çeken Talisca'nın gelişi, diğer takım arkadaşlarının da etkinliğini artıracak ve derbide favori yine Beşiktaş olacak.