Talisca ilk maçında heyecan yarattı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, ilk maçında göz doldurdu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
31 yaşındaki oyuncu, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu. 28 kez topla buluşan Talisca, rakip kalede etkili şutlarıyla tehdit oluşturmayı başardı. 0.42 gol beklentisi ile oynayan yıldız ismin 16'da 13 isabetli pası ise gözlerden kaçmadı.
Rakip ceza sahasında da 3 tehlike yaratan deneyimli orta saha, takımının 2. golünün adeta hazırlayıcısı gibiydi. Edin Dzeko'nun maçı 2-2'ye getirdiği golde Talisca'nın kaleci Tarık'tan dönen topu tamamlamıştı.
Tecrübeli sol ayağın 85. dakikada üst direkten dönen şutu da sarı lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
3 aylık uğraş sonucu Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, geçen hafta takıma katılmıştı.
31 yaşındaki oyuncu, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu. 28 kez topla buluşan Talisca, rakip kalede etkili şutlarıyla tehdit oluşturmayı başardı. 0.42 gol beklentisi ile oynayan yıldız ismin 16'da 13 isabetli pası ise gözlerden kaçmadı.
Rakip ceza sahasında da 3 tehlike yaratan deneyimli orta saha, takımının 2. golünün adeta hazırlayıcısı gibiydi. Edin Dzeko'nun maçı 2-2'ye getirdiği golde Talisca'nın kaleci Tarık'tan dönen topu tamamlamıştı.
Tecrübeli sol ayağın 85. dakikada üst direkten dönen şutu da sarı lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
3 aylık uğraş sonucu Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, geçen hafta takıma katılmıştı.