27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Talisca: "Hakem işimizi zorlaştırdı"

Anderson Talisca, Fenerbahçe Benfica maçının ardından konuştu.

calendar 28 Ağustos 2025 01:28 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 01:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Talisca: 'Hakem işimizi zorlaştırdı'
Fenerbahçeli oyuncu Talisca, Benfica karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 1-0'lık mağlubiyetin ardından ve takımının dev turnuvadan elenmesinin ardından Portekiz basınının sorularını yanıtladı.

Anderson Talisca, Benfica mücadelesinin 79 ve 82. dakikalarında art arda sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Gördüğü kırmızı kartla ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi.

"Rangers ile oynadığımız Avrupa Ligi maçında hakem oyunumuzu zorlaştırmıştı ve aynı şeyi bir kez daha yaptı. Barrenechea'ya bakmıyorum bile. Faul olduğunu düşündü, ne yapabilirim ki?"

Daha önce formasını giydiği Benfica takımının muhabirleri, tecrübeli oyuncuya stadyum hakkındaki görüşlerini de sordu.

Estadio da Luz'a dönüşü nasıl buldunuz? şeklindeki soruya kısaca yanıt veren Talisca: "Her zamanki gibi sakin bir atmosfer vardı." dedi.



 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
