Talisca: 'Hakem işimizi zorlaştırdı'

Fenerbahçeli oyuncu Talisca, Benfica karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 1-0'lık mağlubiyetin ardından ve takımının dev turnuvadan elenmesinin ardından Portekiz basınının sorularını yanıtladı.



Anderson Talisca, Benfica mücadelesinin 79 ve 82. dakikalarında art arda sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Gördüğü kırmızı kartla ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi.



"Rangers ile oynadığımız Avrupa Ligi maçında hakem oyunumuzu zorlaştırmıştı ve aynı şeyi bir kez daha yaptı. Barrenechea'ya bakmıyorum bile. Faul olduğunu düşündü, ne yapabilirim ki?"



Daha önce formasını giydiği Benfica takımının muhabirleri, tecrübeli oyuncuya stadyum hakkındaki görüşlerini de sordu.



Estadio da Luz'a dönüşü nasıl buldunuz? şeklindeki soruya kısaca yanıt veren Talisca: "Her zamanki gibi sakin bir atmosfer vardı." dedi.