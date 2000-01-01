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Talen Horton-Tucker için, önümüzdeki yaz "talipler olacak"

Los Angeles Lakers guardı Talen Horton-Tucker'ın, önümüzdeki yaz birkaç NBA takımından ilgi görmesinin beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Talen Horton-Tucker'ın, önümüzdeki yaz birkaç NBA takımından ilgi görmesinin beklendiği bildirildi.

Heavy.com'dan Sean Deveney'e göre, New York Knicks, Dallas Mavericks ve Cleveland Cavaliers, genç guardı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında:

"Lig kaynakları Heavy.com'a, Horton-Tucker'ın bu yaz 'birden fazla takımın' peşine düşmesini bekleyebileceğini söyledi. Bu, muhtemel olarak çok ağır olabilecek bazı teklifleri karşılamak için Lakers'a baskı uygulayabilir. Knicks, Cavaliers ve Mavericks, ilgi gösterebilecek olan muhtemel takımlar olarak listelendi."

Lakers'taki takım arkadaşlarından büyük övgüler alan Horton-Tucker, bu sezon oynadığı 10 maçta 8.1 sayı, 2.6 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile oynamıştı ve önümüzdeki yaz döneminde bir serbest oyuncu olacak.


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