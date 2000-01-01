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"Takımı Beal'ın etrafına kuruyoruz" ifadesi, Wall'u şaşırtmış!

Washington Wizards'ın yıldızı John Wall'un, Wizards genel menajeri Tommy Sheppard'ın takımın "Bradley Beal çevresinde yapılandığını" söylemesine şaşırdığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yıldızı John Wall'un, Wizards genel menajeri Tommy Sheppard'ın takımın "Bradley Beal çevresinde yapılandığını" söylemesine şaşırdığı iddia edildi.

ESPN'den Zach Lowe'un Lowe Post podcastinde birkaç gün önce yaptığı bir röportajda Sheppard, "bu ekibi Bradley Beal etrafına kuruyoruz" açıklamasını yapmıştı.

NBC Sports Washington'dan Chris Miller'a göre, Wall Sheppard'ın planlarını ilk kez bu şekilde duymuştu:

"Kaynaklar, NBC Sports Washington'a, Wall'in yakın zamanda genel menajer Tommy Sheppard'ın takımın artık Bradley Beal'in etrafında kurulduğunu söylediğini duyunca şaşırdığını, ancak Beal'ın kendisinin yokluğundan beri bir All-NBA yeteneği olarak kendini geliştirdiğini düşündüğünü anladığını söylediler."

Wall, tüm 2019-20 sezonuna mal olan yırtılmış bir sol Aşil tendonu sakatlığından dönüyor. Parkede yer almadığı bu süre, Beal'ın hücumun kontrolünü ele geçirmesine izin vermiş ve istatistiklerine oldukça olumlu yanımıştı.


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