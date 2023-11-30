Takım bulamayan amatör kaleci, halı saha maçlarına çıkıyor

Amatör kümede 2 yıl futbol oynadıktan sonra takım bulamayan 21 yaşındaki kaleci Kaan Tınmaz, İzmir'de ücret karşılığı halı saha maçlarına çıkıyor.Tınmaz, Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı'nda okuduğu dönemde Uşak 1. Amatör Küme'de mücadele eden Karahallıspor'da kaleci olarak forma giydi.Uşak'ta eğitimini tamamlayan Tınmaz, okul bittikten sonra döndüğü İzmir'de kulüp bulamadı.Futboldan kopmak istemeyen ve düzenli antrenman yapan Tınmaz, "Kiralık Kaleci İzmir" adıyla sosyal medya hesabı açıp, ücret karşılığında maçlara çıkmaya başladı.Tınmaz, AA muhabirine, halı saha takımlarının kaleci mevkisine oyuncu bulmakta zorlandığını belirtti.Sosyal medya hesabı üzerinden halı saha takımlarıyla anlaştığını anlatan Tınmaz,"Günde 2-3 maça çıkıyorum. Maç başı 200-300 lira civarında ücret oluyor. Tabii kurtarış önemli. Kurtarış olmazsa olmaz. 'Üçten fazla gol yersen, parandan keserim.' diyenler oluyor. Ben de o zaman, 'Üçten az gol yersem iki katını alırım.' diyorum. Öyle orta yolu buluyoruz. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Müşteri memnuniyeti önemli tabii."Halı saha takımı için Tınmaz ile anlaşan Kerem Surak Karcı ise 5-6 haftadır kaleci aradıklarını ancak bir türlü bulamadıklarını söyledi.Sosyal medyadan Tınmaz'a ulaştıklarını aktaran Karcı, "Bana ilginç geldi. Ben önce inanmadım, sahada görene kadar da inanmamıştım. Takımdaki arkadaşlar da deneyelim dediler. Ücreti konuştuk, anlaştık. Karşı takımla rekabet var. Onların kalecileri sağlamdı. Biz sürekli aramızda kaleye geçiyorduk. Şimdi iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.