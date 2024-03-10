Tahsin Tam: ''Öz eleştiri yapmamız gerekiyor'

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 2-0 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Tahsin Tam, öz eleştiri yapmaları gerektiğini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tahsin Tam, kendileri için çok önemli bir maçtan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti.



Ligde çıkışta olan bir takımla karşılaştıklarına işaret eden Tam, şöyle konuştu:



"Kazanmak istediğimiz maçta basit hatadan kaynaklı yediğimiz gol, takımımızı demoralize etti. Geri dönüş için çabalar gösterdik. Rakibimiz çok az gol yiyen, kompakt oynayan bir takım. Yakaladığımız fırsatlar da oldu ama maalesef bunları golle sonuçlandırmakta zorlandık. Kendimize dönük öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğine dönük bir farkındalık takımımızın üzerinde mutlaka yaratacağız. Bir an önce kendimizi yenileyip, önümüzdeki maçlarda arzu ettiğimiz puanları alıp rahat bir sezon geçirmek istiyoruz."





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