Tahsin Tam: ''Deplasmanda 1 puan gayet iyi''

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, 0-0 sona eren Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tahsin Tam, deplasmanda aldıkları bir puan ve Bodrum FK gibi güçlü bir takıma karşı verdikleri mücadelenin kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.Ligin son haftalarında müsabakalarda enteresan skorlar ortaya çıktığından dolayı son beş haftada kartların tekrar dağıtıldığını anlatan Tam,ifadelerini kullandı.