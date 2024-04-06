Tahsin Tam: ''Deplasmanda 1 puan gayet iyi''

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, 0-0 sona eren Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Tahsin Tam, deplasmanda aldıkları bir puan ve Bodrum FK gibi güçlü bir takıma karşı verdikleri mücadelenin kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.
Ligin son haftalarında müsabakalarda enteresan skorlar ortaya çıktığından dolayı son beş haftada kartların tekrar dağıtıldığını anlatan Tam, "Deplasmanda aldığımız bir puan, bizim için gayet iyiydi. Her iki takım için olağanüstü sıcak havada, aynı zamanda da rüzgarlı havada kolay bir mücadele olmadı. Rakibimize bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum. Biz gelecek maçlara en iyi şekilde hazırlanıp bir an önce rahat şekilde sezonu bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Ligin son haftalarında müsabakalarda enteresan skorlar ortaya çıktığından dolayı son beş haftada kartların tekrar dağıtıldığını anlatan Tam, "Deplasmanda aldığımız bir puan, bizim için gayet iyiydi. Her iki takım için olağanüstü sıcak havada, aynı zamanda da rüzgarlı havada kolay bir mücadele olmadı. Rakibimize bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum. Biz gelecek maçlara en iyi şekilde hazırlanıp bir an önce rahat şekilde sezonu bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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